В Армянске будут судить убийцу – «по пьяной лавочке» зарезал знакомого

В Армянске перед судом предстанет местный житель по обвинению в убийстве.

По версии следствия, мужчина в июле прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта нанес своему знакомому три удара ножом в область шеи, в результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Обвиняемый был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел, — сообщили в прокуратуре РК.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу.