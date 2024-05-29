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В Армянске будут судить убийцу – «по пьяной лавочке» зарезал знакомого

В Армянске будут судить убийцу – «по пьяной лавочке» зарезал знакомого

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:47 29.05.2024

В Армянске перед судом предстанет местный житель по обвинению в убийстве.

По версии следствия, мужчина в июле прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта нанес своему знакомому три удара ножом в область шеи, в результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Обвиняемый был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел, — сообщили в прокуратуре РК.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу.

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