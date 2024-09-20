В Армянске подвели итоги реализации нацпроектов

В целях улучшения материально-технической базы детской поликлиники ГБУЗ РК «ЦГБ г. Армянск» было поставлено 7 единиц медицинского оборудования: электрокардиограф 12-канальный, офтальмологические тонометры, система для ЛОР осмотра/терапевтических процедур и аппарат для рентгенографии передвижной палатный. Поставка была выполнена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» МБУ «Историко-краеведческий музей» получил грантовую поддержку в части оснащения современным выставочным оборудованием. Было закуплено современное экспозиционно-выставочное, фондовое, климатическое и другое оборудование, которое позволяет модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музея.

Начиная с 2021 по 2024 гг. в г. Армянск благодаря нацпроекту «Образование» созданы и функционируют Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Современное оборудование, новая мебель, отремонтированные классы, оснащенные лаборатории появились в МБОУ: «Школа-лицей № 2», «Школа-гимназия № 3», «Средняя общеобразовательная школа № 1». Кроме того, в рамках проекта обновляется материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Так, на базах МБОУ: «Средняя общеобразовательная школа № 1», «Перекопская общеобразовательная школа № 7» , «Школа-лицей № 2» появились современные многофункциональные спортивные площадки и новое спортивное оборудование. Теперь школьники Армянска могут заниматься спортом в комфортных и современных условиях, что позволит им вести здоровый образ жизни, развивать свои физические способности, приобретать спортивные навыки, добиваться новых результатов.

Кроме того, для занятий физической культурой и спортом по нацпроекту «Демография» в городе благоустроили 5 новых площадок и установили один многофункциональный тренажерный комплекс, направленный на проработку различных групп мышц.

Активными темпами ведутся работы по ремонту автомобильных дорог. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполняются работы на участке дороги общего пользования регионального значения Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью протяженностью более 9,300 км. Ремонт данного участка дороги ведется для обеспечения комфортного и безопасного движения транзитного транспорта и имеет исключительно важное значение для местных жителей.

В полном объеме реализуются задачи по благоустройству объектов городской среды по нацпроекту «Жильё и городская среда». Так, с 2019 года было благоустроено 10 общественных территорий.

В 2020 году благодаря обновлению территории Бульвар №3 заметно преобразился, стал красивым и современным городским объектом. Главный акцент бульвара – сухой световой фонтан с музыкальным сопровождением. На территории смонтирована новая система освещения, выложена тротуарная плитка, высажены деревья, обустроены газоны и места отдыха с затененными беседками и качелями.

Преобразили также сквер «Интернациональный». Здесь оборудованы прогулочные дорожки, зоны отдыха, установлена детская площадка с игровыми комплексами и мягким покрытием. Благоустроена территория, где расположен постамент воинам-интернационалистам. Осуществляется видеонаблюдение, высажены новые зеленые насаждения, обустроена поливочная система, проведено новое уличное современное освещение, установлены скамейки, урны, появились малые архитектурные формы. Украшением парка стал фонтан.

В сквере «Перекоп», который расположен в с. Перекоп г. Армянск, в рамках проекта уложили новую тротуарную плитку, установили новую систему освещения, антивандальные скамейки и урны, смонтировали две современные детские игровые площадки, провели систему капельного орошения. С целью обеспечения безопасности установили умную систему видеонаблюдения.

Дали «новую жизнь» скверу «Титан», который был реконструирован в 3 этапа. В обновленном сквере уложена новая тротуарная плитка, установлена новая система освещения, антивандальные скамейки и урны, смонтированы две современные детские игровые площадки, с целью обеспечения безопасности установлена умная система видеонаблюдения и стойка экстренного оповещения «Гражданин — полиция». Кроме того, в сквере проведен бесплатный интернет WiFi.

Универсальное игровое поле, спортивный комплекс, места для отдыха в тени и прогулочные аллеи, наружное освещение появились в с. Суворово под Армянском, где капитально отремонтировали сквер «Суворов». Благоустройство территории сформировали с учётом пожеланий всех возрастных категорий.

В 2023 году была благоустроена общественная территория в районе дома №3 микрорайона Корявко, которая обрела новый облик. Оборудование скейт-площадки позволило площади стать точкой притяжения для подростков и молодежи.

Обновили сквер «Малыш», который считается социально значимым объектом, так как по нему каждый день проходят дети. Рядом находятся детский сад, школа -лицей, а также Центр детского и юношеского творчества. В рамках благоустройства установлено освещение и видеонаблюдение, отремонтированы подъездные пути, тротуары и дорожки, установлены малые архитектурные формы, зонирован сквер на тематические территории.

Ну и конечно же, позаботились о детях, установили детские игровые площадки по адресам: мкр. Им. Генерала Корявко, д. 23, 24; ул. Симферопольская, д.1,3,5; ул. Гайдара, д. 14, 16; ул. Иванищева, д.15,16,17,18,19,21;

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Крыму ежегодно осуществляется мера поддержки фермеров и кооперативов. Предприниматель Мухамедов И.А основной род деятельности которого — разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, получил грант в форме субсидий на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации. Сумма гранта составляет 3 миллиона рублей.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)