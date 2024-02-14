Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | В Армянске полиция выявила табачный «груз без маркировки»… на девять миллионов рублей
актуально в республике
В Армянске полиция выявила табачный «груз без маркировки»… на девять миллионов рублей

В Армянске полиция выявила табачный «груз без маркировки»… на девять миллионов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:30 14.02.2024

В Армянске полицейские выявили факты перевозки нелегальной табачной продукции в особо крупном размере.

В ходе оперативных мероприятий в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Армянск» выявлены два факта перевозки и сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Общая сумма изъятого нелегального товара составила более 9 миллионов рублей. При проверке документов и перевозимого груза в автомобиле марки «Mercedes-Benz Sprinter» полицейские обнаружили коробки с табачной продукцией известных наименований без акцизных марок и с акцизными марками, не соответствующими требованиям «Гознака» и не прошедших маркировку на территории Российской Федерации. Сопроводительных документов на груз водитель, 58-летний житель Херсонской области, не имел. Всего гражданин перевозил 31 660 пачек сигарет на общую сумму более 5 миллионов рублей, — сообщили в МВД по РК.

Вторым злоумышленникам оказался 34-летний житель Армянска. В его автомобиле марки «Форд-Транзит» полицейские обнаружили 35 430 пачек сигарет без акцизных марок и с акцизными марками, не соответствующими требованиям «Гознака», на общую сумму более четырех миллионов рублей. Сопроводительных документов на груз мужчина также представить не смог.

Узнайте больше:  В Севастополе задержали нетрезвого угонщика иномарки. Без непродолжительной погони не обошлось

По имеющимся данным, нелегальную продукцию граждане намеревались продать на территории соседней области.

Табачная продукция изъята и направлена на экспертизу. По признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») возбуждено уголовное дело.

Санкция данной статьи предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до 6 лет лишения свободы. Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.