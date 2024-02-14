В Армянске полиция выявила табачный «груз без маркировки»… на девять миллионов рублей

В Армянске полицейские выявили факты перевозки нелегальной табачной продукции в особо крупном размере.

В ходе оперативных мероприятий в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Армянск» выявлены два факта перевозки и сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Общая сумма изъятого нелегального товара составила более 9 миллионов рублей. При проверке документов и перевозимого груза в автомобиле марки «Mercedes-Benz Sprinter» полицейские обнаружили коробки с табачной продукцией известных наименований без акцизных марок и с акцизными марками, не соответствующими требованиям «Гознака» и не прошедших маркировку на территории Российской Федерации. Сопроводительных документов на груз водитель, 58-летний житель Херсонской области, не имел. Всего гражданин перевозил 31 660 пачек сигарет на общую сумму более 5 миллионов рублей, — сообщили в МВД по РК.

Вторым злоумышленникам оказался 34-летний житель Армянска. В его автомобиле марки «Форд-Транзит» полицейские обнаружили 35 430 пачек сигарет без акцизных марок и с акцизными марками, не соответствующими требованиям «Гознака», на общую сумму более четырех миллионов рублей. Сопроводительных документов на груз мужчина также представить не смог.

По имеющимся данным, нелегальную продукцию граждане намеревались продать на территории соседней области.

Табачная продукция изъята и направлена на экспертизу. По признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») возбуждено уголовное дело.

Санкция данной статьи предусматривает наказание от крупного денежного штрафа до 6 лет лишения свободы. Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности.