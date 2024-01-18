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В Армянске простились с земляком-героем СВО

В Армянске простились с земляком-героем СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:38 18.01.2024

Сегодня в Армянске проводили в последний путь героя-земляка Данила Торбина (Садыкова), погибшего в ходе специальной военной операции.

Данил Александрович ушел на фронт добровольцем. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга Данил Александрович был награжден медалями «За воинскую доблесть» I и II степени и медалью Жукова… Невосполнимая утрата… Глубокие соболезнования родным… Светлая память, — отметил глава администрации Армянска Василий Телиженко.

В Армянске простились с земляком-героем СВО

Память о подвиге крымчанина будет жить в сердцах его родных и земляков.

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