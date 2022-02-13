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В Армянске в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» обустроят два городских сквера

В Армянске в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» обустроят два городских сквера

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:54 13.02.2022

В Армянске подрядные организации в 2022 году приступят к выполнению работ по капитальному ремонту и созданию новых общественных пространств на территории скверов «Суворово» и «Титан» (3 этап). Как сообщает Главное управление по реализации национальных проектов, воплощение в реальность современных проектов проходит под патронатом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В сквере «Суворово» по завершению всех работ будет уложена тротуарная плитка, возведены металлические ограждения, создано многофункциональное футбольное поле, площадка для воркаута, качели, пешеходные маршруты для прогулок и подъездные пути для транспорта, озеленение, размещены скамейки различных форм/конструкций и урны, уличные фонари, спортивный комплекс с тренажерами, парковые цветочники, — говорится в сообщении.

В Армянске в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» обустроят два городских сквера

Согласно мероприятиям 3-го этапа в части обновления территории сквера «Титан» на выходе появятся скамейки и урны, уличное и газонное освещение, теневые навесы, комплексы для игры в шахматы, декоративные фигуры, озеленение, новая тротуарная плитка и асфальт, зоны тихого отдыха для людей преклонного возраста и родителей с детьми.

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В Армянске в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» обустроят два городских сквера

Ознакомиться с полным перечнем территорий, где будут проходить работы по благоустройству можно по ссылке.

В Армянске в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» обустроят два городских сквера

 

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).


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