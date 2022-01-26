реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | В Армянске вандалов-«художников» заставили смыть свои «каляки-маляки»

crimeapress_news



реклама в крыму
В Армянске вандалов-«художников» заставили смыть свои «каляки-маляки»

В Армянске вандалов-«художников» заставили смыть свои «каляки-маляки»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:40 26.01.2022

В Армянске сотрудники полиции установили молодых людей, разрисовавших муниципальное имущество.

Возле центра культуры и досуга неустановленные лица разрисовали постройку цветными красками. Сотрудникам полиции удалось установить и задержать четырех виновных лиц – 19 и 21-летних парней. Ребята признались, что разрисовали постройку. Они согласились, что им не стоило этого делать и устранили граффити, — рассказали в МВД по РК.

Несмотря на то, что «художники» отмыли стену от своих «каляк-маляк», решается вопрос о привлечении молодых людей к ответственности.

Отметим, что несовершеннолетние художники не только «засветились» на камерах наружного наблюдения, но и стали известными в соцсетях… под рубрикой «Слабоумие, отвага, аэрозольная краска».

Ребятки гуляли по городу и наткнулись на архитектурный ансамбль, который показался им незавершённым. В ход пошли баллончики с краской, на стене появились незамысловатые куски. Художники решили, что сработали не хуже Хёрста. И захотели своей минуты славы. Компания выстроилась перед камерой наблюдения и дружно помахала всевидящему оку. Так их и нашли полицейские. Стену пришлось отмыть, парни раскаялись и пообещали больше так не делать, — пишет Mash | Мэш на волне.

Узнайте больше:  В Феодосии задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.