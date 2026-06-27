В Армянске воду будут давать раз в сутки

В Армянске в связи с введением временного режима ограничения электроснабжения подача воды будет осуществляться раз в сутки с 18:00 до 23:00. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.

Электричество будут давать по графику три часа через три.

Жителей просят обеспечить необходимый запас воды. Власти принимают все возможные меры для восстановления стабильной работы электро- и водоснабжения.

источник: Московский комсомолец Крым

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