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В Армянске воду будут давать раз в сутки

Опубликовал: news-parser в Водоснабжение Крыма 17:42 27.06.2026

В Армянске в связи с введением временного режима ограничения электроснабжения подача воды будет осуществляться раз в сутки с 18:00 до 23:00. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.

Электричество будут давать по графику три часа через три.

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Жителей просят обеспечить необходимый запас воды. Власти принимают все возможные меры для восстановления стабильной работы электро- и водоснабжения.

источник: Московский комсомолец Крым

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