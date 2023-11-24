В Армянском городском суде разбирали дело о причинении вреда ребёнку. Обидчик заплатит 800 тысяч рублей

Армянский городской суд Республики Крым взыскал с осужденного в пользу малолетнего потерпевшего компенсацию причиненного преступлением морального вреда.

Прокурор г. Армянска обратился в суд с иском в интересах малолетнего ребенка о компенсации морального вреда, мотивируя свои исковые требования тем, что приговором Армянского городского суда Республики Крым ответчик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 ч.2 п. «б» УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с назначением наказания в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, указанным преступлением малолетнему причинены многочисленные телесные повреждения, в том числе тяжкие, ребенок находился в коме, — отмечают в пресс-службе суда.

Суд, исходя из обстоятельств причинения вреда здоровью ребенка, его возраст, тяжесть травмы, особенностей периода реабилитации малолетнего, пришел к выводу, что ребенок без сомнения испытывал нравственные и физические страдания и взыскал с ответчика в счет компенсации морального вреда в пользу малолетнего сумму в размере 800 000, 00 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

источник: пресс-служба Армянского городского суда