В «Артеке» художница Натан представила коллекцию картин о блокадном Ленинграде

Художница Наталья Шевченко (творческий псевдоним Натан) представила участникам онлайн-проекта «Детская АРТ-резиденция в Артеке» коллекцию картин, которая первоначально называлась «Блокада Ленинграда», затем была переименована на «Память и Слава».

Свою коллекцию коренная ленинградка Натан посвятила самым родным людям – бабушке и дедушке, своим крестным, которые в годы Великой Отечественной войны не эвакуировались из блокадного, голодного города, а остались работать и защищать свой Ленинград.

В июле 2018 года мне казалось, что коллекция уже закончена, и я никогда не вернусь к теме войны, которая настолько глубоко в меня проникла во время создания коллекции. Но позже, узнав новых героев и их подвиги, я поняла, что с годами эта коллекция будет только пополняться событиями самой страшной войны ХХ столетия, – отметила художница.

Представляя картины артековцам, она сказала, что «очень хотела, чтобы, глядя на них, они подумали о героях войны, о цене Победы».

Искусствоведы называют творчество Натан концентрированной экспрессией: сочный колорит, широкие мазки и смелая цветовая гамма полотен художницы способны зацепить внимание любого зрителя, даже если тот торопится или устал. Её картины – не из числа пасторалей, ласкающих взор: порой они взывают в человеке внутренний дисбаланс, но в этом и заключается истинный смысл настоящего искусства – заставить задуматься не столько о персонажах полотен, сколько о своей собственной жизни.

Наталья Шевченко мыслит не одним полотном, а коллекциями, которые порой включают в себя десятки картин, и пока её творческая жажда не утолится образами, линиями и цветовыми решениями, пока не будут выражены в полной мере восторг и трагизм жизни, художница снова и снова будет вставать к мольберту.

Гигантская работоспособность Шевченко, создавшей более 600 произведений, её узнаваемый стиль с характерной фрагментарностью изображения и необычные композиционные ходы снискали внимание и любовь зрителей: картины Натан находятся в 36 государственных и частных коллекциях России и зарубежья.