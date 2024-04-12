В «Артеке» космос становится ближе: юные «гагаринцы» провели линейку у бюста первого космонавта Земли

12 апреля участники 4-й смены «Земля – наш общий дом» вместе со всей страной отмечают День космонавтики. В самом «космическом» детском центре, гостем которого более 10 раз был первый космонавт Земли, день начался с торжественной линейки в «Хрустальном» – детский лагерь носит имя Юрия Алексеевича Гагарина.

Артековцы собрались у бюста Юрия Гагарина, который установлен перед корпусом «Хрустального» в 2011 году. Участников церемонии приветствовала заместитель директора Международного детского центра «Артек» Екатерина Фидяева:

63 года назад мир изменился. Он проснулся совсем другим, в космос полетел первый советский человек – Юрий Алексеевич Гагарин. Он пробыл там 108 минут и успешно вернулся на Землю. С этого момента началась новая космическая эра. Его полет вдохновил миллионы людей по всему миру. Началась новая эра: полет Гагарина обеспечил развитие и прогресс в различных областях. Этот прорыв состоялся благодаря знаниям и умениям тысячей работников космической отрасли. Наша страна и сегодня продолжает славные традиции, наращивает и закрепляет свои успехи, и вы, наше молодое поколение, достойно принимаете эту эстафету. В этот особый праздничный и символичный день я желаю вам бесконечной энергии, оптимизма, самоотдачи и веры успеха. Артековец сегодня – артековец всегда!

Во время церемонии ребята узнали интересные факты о подвиге героя и его дружбе с «Артеком». В сентябре 1961 года первый космонавт планеты впервые посетил «Артек». На тот момент не было более популярного человека на Земле, чем Юрий Гагарин. Он не только рассказал артековцам о том, какая наша Земля из космоса, но и стал судьей соревнований по «Снайперу». Борьба между четырьмя лагерями была отчаянно упорной — все хотели получить кубок из рук прославленного космонавта. Победа тогда досталась детскому лагерю «Лазурный».

Вернулся из полета и стал космическим гостем замечательной республики красных галстуков… Я вижу, как расцветает «Артек», строится. Все больше здесь дружин, все больше советских ребят и детей из разных стран. … верю, что еще не один артековец станет разведчиком космических трасс, – вспоминал Гагарин свой первый визит в «Артек».

С тех пор между «Артеком» и космонавтом завязалась крепкая дружба. Юрий Гагарин приезжал в детский центр более 10 раз. Легендарный космонавт лично организовал здесь первый в мире Музей космонавтики, принимал участие в доставке экспонатов во дворец «Суук-Су» из «Звездного городка» в Подмосковье и с космодрома «Байконур». Торжественное открытие Музея в «Артеке» состоялось 2 июля 1967 года.

В артековском музее — вся история покорения космоса человеком, от пробных запусков ракет до освоения внеземного пространства. На стендах – личные вещи исследователей и космонавтов, а также реальные экспонаты, побывавшие в космосе. Юрий Гагарин подарил «Артеку» свой скафандр. Коллекцию артековского музея «Космос» пополняли только уникальными экспонатами. «Луноход-1», первый в мире планетоход. В 1970-ом году точно такой же успешно бороздил поверхность Луны. А это испытательный образец. Кресло для тренировок вестибулярного аппарата – подарок космонавта Павла Беляева. Оно до сих пор рабочее, и любой артековец может проверить свою готовность к полетам в космос. Каждый экспонат по-своему уникален. За полвека в Книге отзывов музея свои автографы оставили более 70 космонавтов. Как и в 60-е годы, они приезжают к ребятам в «Артек».

По традиции во время торжественной церемонии ребята повязали на памятник Юрию Гагарину артековский галстук, как символ памяти о большом друге «Артека».

В Международном детском центре ежегодно проходят космические смены, организованные совместно с Роскосмосом. Ребята изучают ракетостроение, основы дистанционного зондирования Земли, занимаются в «Воздушно-инженерной школе», запускают ракеты. Артековцы ходят теми дорожками, которыми несколько десятилетий назад прошел первый покоритель космоса, они дерзают и учатся побеждать, как это в свое время сделал Юрий Гагарин.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».