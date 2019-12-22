В «Артеке» новогоднюю ёлку зажгли представители 70 регионов России и 14 стран мира

Зеленая 18-метровая красавица, украшенная по русской традиции игрушками в виде конфет, снежинок, пряников и звезд, дала старт череде новогодних праздников в «Артеке». Зажжение елки приурочили к историческому событию – 20 декабря 1699 года Петр I издал указ о переносе Нового Года с 1 сентября на 1 января и украшении столицы хвоей. Эту дату артековцы назвали Днем рождения новогодней елки.

Торжественное событие прошло на Дворцовой площади в два этапа. Зажечь ёлку смогли дети как из младших, так и из старших отрядов детских лагерей «Артека». Ребят приветствовали Дед Мороз и Снегурочка, которые предложили зажечь ёлочку традиционным девизом «Артековец сегодня – артековец всегда». Все ребята успешно справились с заданием, а огни и украшения 18-метровой красавицы подарили всем настоящее новогоднее настроение, — сообщили в пресс-службе МДЦ «Артек».

Специально для детей младшего возраста была подготовлена веселая развлекательная программа. Ребята танцевали под танцевальный сет студии «Artek DJs». Артековцы старших отрядов смогли не только принять участие в церемонии зажжения ёлки, но и увидели выступления профильных отрядов в рамках традиционного фестиваля детского творчества «Artek Children Creativity Fest».

Весь вечер на площади работали творческие площадки. Дети могли сфотографироваться в фотозоне, в том числе на настоящих больших санях. Также ребята раскрасили елочные игрушки и написали на них новогодние пожелания.

На игрушке я пожелала артековцам следующей смены классно встретить здесь Новый год. В «Артеке» есть традиция получать письма от ребят прошлой смены, и, я думаю, также будет с игрушкой. Дети приедут, увидят на них наши пожелания, порадуются, а это здорово, – говорит Мария Федоркова из Воронежской области. – Очень круто, когда есть возможность оказаться в «Артеке» и побывать на этом замечательном празднике.

На еще одной творческой площадке дети могли написать и отправить настоящее новогоднее письмо и даже представиться Дедом Морозом. Условие одно – адресат должен находиться в «Артеке».

Участниками праздника стали артековцы из 14 стран и 70 регионов России.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»