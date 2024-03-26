В «Артеке» снимают кино. Фильм «Красные ленты» расскажет о событиях 1944 года

В «Артеке» стартовали съемки фильма «Красные ленты» в рамках дополнительной общеразвивающей программы «Ты – кадр!», которую реализует тематический партнер детского центра АНО «Центр развития киноиндустрии «Киностудия им. Кира Булычева». Фильм посвящен 80-летию освобождения Крыма. Съемки проходят при непосредственном участии артековцев.

В рамках программы «Ты – кадр!» воспитанники детского центра в течение третьей смены изучают весь киносъемочный процесс, знакомятся с профессией актера, режиссера, продюсера, сценариста, художника и могут выбрать направление, которое нравится больше всего.

Фильм повествует об истории детей, находившихся в «Артеке» в 1944 году. Немцы плотно обосновались в детском лагере. Они самоуверенны: под прикрытием Аю-Дага и румынской армии совсем не боятся наступления советских войск. Немцы используют детский труд, издеваются над всеми, кого забрали к себе на работы.

Главная героиня – девочка Мирослава – приглядывает за детьми немецкого офицера-командира. Она придумывает им игру – разукрашивать красками самодельные ленточки из простыней немецких солдат. Эти ленточки можно отнести в легендарное место «Артека» – Дерево желаний, и тогда все желания исполнятся. Дети очень подружились с Мирославой и с удовольствием разукрашивали ленты. Все ленты, кроме красных, Мирослава с детьми повязывает на Дерево желаний. И каждую ночь, когда в «Артеке» объявляют комендантский час, Мирослава тайком сбегает в лес и поднимается на гору Аю-Даг, где небольшая группа партизан готовится к приходу Красной Армии.

На площадке царит атмосфера военного времени. Те сложные времена в «Артеке» однозначно отпечатываются на образах ребят, они максимально погружаются в историю детей. Мы постарались воссоздать похожие картины, нашли необходимый реквизит и собрали целую легенду 1944 года, когда фашисты еще находились в Крыму, но Красная армия уже наступала. Важно рассказывать детям историю и говорить на тему войны, ведь это обязательно должны помнить следующие поколения, – пояснил генеральный продюсер киностудии им. Кира Булычева, наставник по режиссуре Дмитрий Белосохов.

В рамках образовательной программы артековцы примерят на себе все «киношные» профессии. По словам ребят, мир киноискусства был для них огромным занавесом, за который было страшно заходить из-за отсутствия понимания, как работает эта система. Но участие в проекте «Ты – кадр» от Киностудии имени Кира Булычева позволило школьникам развить творческие способности и получить множество знаний.

На съемочной площадке я исполняю роль продюсера и режиссера. Практически все время я провожу на площадке, участвую в съемках и помогаю ребятам. Думаю, что знания, полученные в эту смену, обязательно пригодятся, это большой и ценный опыт. Благодаря программе «Ты – кадр!» я определилась, кем хочу стать в будущем, – поделилась Анастасия Жилонова, г. Брянск.

В фильме «Красные ленты» я играю главную роль. Здорово, что у каждого из нас есть возможность попробовать себя в съемках настоящего фильма, может быть, кто-то захочет заниматься этим и после смены. Я считаю, патриотические и исторические фильмы необходимо снимать и продвигать, потому что они прививают любовь к Родине, и ребята могут узнать больше о тех страшных временах, – рассказала Мирослава Смирнова, г. Брянск.

По завершении обучения по программе в «Артеке» сотрудничество с обучающимися будет продолжено в рамках реализации других проектов тематического партнера.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».