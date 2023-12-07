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В «Артеке» стартовала 14 смена «Мы – больше, чем Я», посвященная правовой грамотности

В «Артеке» стартовала 14 смена «Мы – больше, чем Я», посвященная правовой грамотности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Артек 13:45 07.12.2023

6-7 декабря в Международном детском центре стартовала 14 смена «Мы – больше, чем Я», которая посвящена правовой грамотности, гражданской и личной ответственности. Почти две тысячи школьников из разных регионов страны примут детские лагеря «Морской», «Янтарный», «Хрустальный», «Лазурный», «Кипарисный», «Речной». Смена продлится до 26-27 декабря и подарит каждому новогоднее настроение.

В «Артеке» стартовала 14 смена «Мы – больше, чем Я», посвященная правовой грамотности

Программа 14 смены направлена на повышение у артековцев правовой культуры, активной гражданской позиции, чувства ответственности за принятие решений и свои поступки, а также воспитание уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества.

В «Артеке» стартовала 14 смена «Мы – больше, чем Я», посвященная правовой грамотности

Важно готовить ребенка к самостоятельной жизни в обществе, прививать ему умение и навыки взаимодействия с окружающими. Все многообразие совместной деятельности в совокупности с традициями «Артека», атмосферой поддержки и уважения, поможет ребятам осознать ценность коллектива, совместного труда, ответственности друг за друга. Уверен, артековский образ жизни послужит новым стартом для развития самосознания школьников как будущих защитников Отечества, созидателей, хранителей страны. Вместе мы – сила «Артека», вместе мы – сила страны, – отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

В «Артеке» стартовала 14 смена «Мы – больше, чем Я», посвященная правовой грамотности

В программе смены найдут отражение темы федеральной повестки 2023 года. В Год педагога и наставника в рамках проекта «Педагогическое наследие России» артековцы познакомятся с оригинальными идеями Николая Ивановича Пирогова, российского хирурга, естествоиспытателя и педагога. Школьники примут участие в проекте  «Мой педагогический старт», в выставке рисунков по итогам конкурса «Учителя глазами учеников», Всероссийской акции «Спасибо, учитель!», Всероссийском проекте «Открытый диалог с наставником». В течение смены будет идти работа педагогических отрядов по программе «Педагогическая проба. Дети».

В «Артеке» стартовала 14 смена «Мы – больше, чем Я», посвященная правовой грамотности

Запланировано участие артековцев в событиях просветительского проекта «Без срока давности»: состоятся образовательная поездка на Мемориал жертвам фашизма «Концлагерь «Красный», встреча с участниками СВО, Всероссийская военно-патриотическая акция «Пишу тебе, Герой!».

В «Артеке» стартовала 14 смена «Мы – больше, чем Я», посвященная правовой грамотности

Также пройдут мероприятия под эгидой РДДМ «Движение Первых»: школьники станут участниками Всероссийской акции «Книга другу», Всероссийского проекта «Мы – граждане России!».

В «Артеке» стартовала 14 смена «Мы – больше, чем Я», посвященная правовой грамотности

В ожидании самого сказочного праздника в году – Нового года – во второй половине смены все артековцы включатся в марафон творческих мастерских и игр Деда Мороза. Артековская смена для каждого воспитанника детского центра станет источником новогоднего настроения, подарит много позива, яркие эмоции и впечатления.

В «Артеке» стартовала 14 смена «Мы – больше, чем Я», посвященная правовой грамотности

Программа смены включает патриотические, образовательные и мотивационные события, среди которых реквием памяти, посвященный героям-артековцам, пройдут памятные акции, а также конкурс в формате лонгрид (медиа-проект) «Герои наших дней»; в Международный день прав человека состоятся дебаты, беседы, мотивационные встречи «Имею право на право» и образовательные экскурсии по местам боевой славы в город-герой Севастополь; артековца вместе со всей страной отпразднует День Конституции Российской Федерации и примут участие в традиционном Дне Родины.  15 декабря на Дворцовой площади состоятся зажжение главной елки «Артека» и танцевально-игровая программа «Новогодние забавы». Эти и многие другие события ждут артековцев 14 смены, а пока мальчишки и девчонки делятся своими ожиданиями от смены.

В «Артеке» стартовала 14 смена «Мы – больше, чем Я», посвященная правовой грамотности

14 смена «Мы – больше, чем Я» реализуется в сотрудничестве с партнерскими организациями: Федеральная налоговая служба, ОСОО «Союз национальных и неолимпийских видов спорта России», ФГАОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Автономная некоммерческая организация по развитию проектов в сфере развития и поддержки молодежи «Вдохновители», ООО «Федерация городошного спорта России», АНО «Большая Перемена», Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

В «Артеке» стартовала 14 смена «Мы – больше, чем Я», посвященная правовой грамотности

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

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