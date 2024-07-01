В АТОР говорят о сокращении количества отмен туров в Крым

Количество отмен туров на Крымский полуостров после атаки на Севастополь сокращается, эксперты ожидают не более 3% отмен, сообщила

Вопреки ожиданиям туроператоров, с 25 июня количество аннуляций туров в Крым сокращается. У большинства крупных компаний максимальный объем отмененных туров пришелся на понедельник. У остальных туроператоров наоборот — в первые дни туристы в основном обращались с вопросами относительно безопасности поездки, условий аннуляции, а фактические отмены туров пришлись на вторник-среду, — сообщила она.

Ломидзе уточнила, что, по ожиданиям туроператоров, в ближайшие два дня туристы окончательно определятся с планами, и процесс запросов на отмены туров прекратится. Всего эксперты ожидают отмены порядка 3% туров, забронированных на ближайшие заезды.

Как пояснила директор АТОР, спрос на туры на Крымском полуострове «просел», но это не отразится на итогах сезона.