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В АТОР говорят о сокращении количества отмен туров в
фото: pikist.com

В АТОР говорят о сокращении количества отмен туров в Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:54 01.07.2024

Количество отмен туров на Крымский полуостров после атаки на Севастополь сокращается, эксперты ожидают не более 3% отмен, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Вопреки ожиданиям туроператоров, с 25 июня количество аннуляций туров в Крым сокращается. У большинства крупных компаний максимальный объем отмененных туров пришелся на понедельник. У остальных туроператоров наоборот — в первые дни туристы в основном обращались с вопросами относительно безопасности поездки, условий аннуляции, а фактические отмены туров пришлись на вторник-среду, — сообщила она.

Ломидзе уточнила, что, по ожиданиям туроператоров, в ближайшие два дня туристы окончательно определятся с планами, и процесс запросов на отмены туров прекратится. Всего эксперты ожидают отмены порядка 3% туров, забронированных на ближайшие заезды.

Как пояснила директор АТОР, спрос на туры на Крымском полуострове «просел», но это не отразится на итогах сезона.

источник: ТАСС
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