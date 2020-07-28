В августе пассажирские поезда свяжут Крым с Адлером и Ростовом-на-Дону

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым — компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты поездов «Таврия», которые с августа свяжут Симферополь с Адлером и Ростовом-на-Дону.

Теперь расстояние между южными городами стало преодолевать еще проще и комфортнее. Новые ночные поезда из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер позволят с удобством путешествовать вдоль черноморского побережья и делают доступной инфраструктуру Краснодара и Ростова-на-Дону для жителей полуострова, — рассказал генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Первый состав двухгруппного поезда «Таврия» № 315/316 «Симферополь – Адлер» с купейными и плацкартными вагонами отправится 11 августа в 19:10 с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Адлер на следующий день в 16:42, в Ростов-на-Дону в 11:56.

В состав поезда «Симферополь – Адлер» также входят вагоны поезда № 415/416 с конечным пунктом прибытия Ростов-на-Дону. На станции «Разъезд 9 км» поезд из Симферополя делает остановку, после которой один состав трансформируется в два, один из которых продолжает следовать в Адлер, другой направляется в Ростов-на-Дону.

Поезд № 315/316 «Симферополь – Адлер» проследует через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. Время в пути 19 часов.

Поезд № 415/416 сообщением «Симферополь – Ростов-на-Дону» будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская, общее время в пути из Симферополя до станции Ростов-Главный составит 15 часов.

Билеты на новые направления будут доступны на официальном сайте компании-перевозчика grandtrain.ru , в мобильном приложении «ГСЭ Билеты», также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж до конца текущей недели.

Поезда «Таврия» уже связывают Симферополь с Москвой, Кисловодском, Вологдой, Екатеринбургом, Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом, также поезда отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова в Евпаторию.

Круглогодичные поезда из Екатеринбурга в Крым и обратно курсируют двумя разными маршрутами: через Волгоград и Казань.