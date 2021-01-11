В автобусе не работает валидатор? Платим за проезд наличными, но все те же «безналичные» 17 рублей

В адрес министерства транспорта Крыма ежедневно поступают десятки жалоб и обращение от симферопольцев. В автобусах часто не работают валидаторы. Граждане обвиняют водителей, дескать, те хитрят и требуют за проезд 22 рубля (а не 17 по безналичному расчету карточкой). В минтрансе уверяют: держат ситуацию на контроле.

С начала января от граждан начали поступать сообщения, что в некоторых автобусах не работают валидаторы. Мониторинг системы бесконтактной оплаты на маршрутах нами не прекращался. В случае отключения терминала соответствующая информация доводится до перевозчика и в отношении него принимаются определенные меры вплоть до прекращения работы данного автобуса на маршруте, — цитирует начальника Управления по организации и развитию перевозок на транспорте минтраса РК Николая Лукашенко РИА Новости Крым .

Чиновник официально подтвердил: если, по каким-то причинам в автобусе не работает валидатор, граждане платят за проезд все те же «безналичные» 17 рублей (а не 22, как утверждают водители автобусов).

Кроме того поступают жалобы от крымчан, что приходят отчеты в интернет-банкинге о списании средств в то время, когда человек не пользовался общественным транспортом. Поскольку у нас интернет-покрытие не везде стабильное, то могут возникнуть задержки, и отчет о предыдущем списании приходит с опозданием. Никаких рисков взимания дополнительных средств при отсутствии поездок нет, — подчеркнул Лукашенко.

В минтрансе также напомнили: «Детскую карту» для оплаты проезда в общественном транспорте можно оформить и получить в любом отделении РНКБ. Это карта, выпущенная к карте законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя) несовершеннолетнего лица. Преимущество детской карты заключается в том, что родитель не перечисляет деньги на карту ребенка, а устанавливает доступную сумму для него на собственной карте в рамках ежедневных или месячных лимитов операций. При этом изменить лимиты можно в любое время. Контролировать траты ребенка родители могут с помощью выписки.

Фото: минтранс РК.