В автопробеге «Za мир! Труд! Май!» принимают участие и севастопольцы

В Севастополе стартовал региональный этап Всероссийского профсоюзного автопробега, который проходит под лозунгами «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». Машины из Города-Героя отправились в Ростов-на-Дону, где примут участие в окружном митинге. В старте автопробега приняли участие представители Правительства, партии «Единая Россия», члены профсоюзов города и севастопольцы – всего около 100 человек.

Такие мероприятия, как сегодняшнее, очень важны для наших ребят, которые сейчас воюют и отдают свои жизни. Они находятся на передовой и должны понимать, что мы здесь их поддерживаем. Наши солдаты воюют не только за жителей Донбасса – они воюют за нас с вами, за севастопольцев, за крымчан, за будущее нашей страны, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления внутренней политики департамента внутренней политики Дмитрия Янченко.

Автопробег – это всероссийская профсоюзная акция, в рамках которой автомобили со всех регионов страны едут в Москву. При этом участники проезжают через столицы федеральных округов, где проходят митинги и мероприятия в поддержку Президента и российских военных.

Предполагается, что профсоюзные автомобили пройдут по Красной площади в рамках шествия 1 мая. В дальнейшем одна часть отправится в Волгоград, где примет участие в мероприятиях к 9 мая, а еще одна часть вернется в Севастополь, чтобы встречать День Победы уже у нас. Цель акции – продемонстрировать солидарность с решениями Президента, поддержать нашу армию. Мы хотели показать, что Севастополь как патриотичный город понимает причины происходящих на Украине событий и солидарен с целями спецоперации, — говорит председатель союза «Севастопольское объединение организаций профсоюзов» Вадим Богачев.

В Ростов-на-Дону сегодня отправились шестеро севастопольцев. Среди них Ирина Беглегчиева, которая будет представлять Город-Герой на окружном митинге.

Я очень рада, что именно мне выпала честь представлять Севастополь в Ростове-на-Дону. Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и нашего Президента. Поддержка всегда важна и чувствуется. Я хочу озвучить там, что Севастополь — это патриотическая столица России. Если не мы, то кто? Там, где мы, там победа! — отмечает участница автопробега.

Напомним, профессиональные союзы Севастополя — это самая крупная общественная организация города, в которой состоит около 40 тысяч человек.