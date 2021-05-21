В Азовском море ищут пресную воду. Точнее, под Азовским морем

В Азовском море началось бурение скважин по оценке и последующей возможной добыче пресной воды. Об этом сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов.

На сегодняшний день специальное научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам, бурятся скважины, — сказал Кабанов.

По его словам, предварительные данные о качестве и количестве пресной воды под дном Азовского моря станет известно к 1 июля.

Разведку Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас осуществляет одна из ведущих компаний РФ (название не сообщается из-за возможных санкций Запада).

По предварительным данным Росгеологии, величина современного подруслового стока рек Дона, Кубани, Бейсуга и других рек в акваторию Азовского моря позволяет рассчитывать на возможность ежегодного забора воды в объеме до 0,5-1,2 млрд. кубометров в год.

По материалам ТАСС и РИА Новости.

