В Азовском море, на выходе из Керченского пролива произошел взрыв на российском танкере

В Азовском море проходит спасательная операция после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов». Об том сообщает пресс-служба Росморречфлота. Информация об инциденте поступила в 18:40.

Судно следовало в Ростов-на-Дону, проследовав перед этим по Керченскому проливу, оно уже находилось на выходе, в Азовском море непосредственно, — говорится в сообщении.

Экипаж судна состоит из 13 человек, десятерых из них спас проходящий поблизости теплоход «Сириус». Троих людей, оказавшихся за бортом, ищут спасатели. При этом на корабле не начался пожар, он остается на плаву. Три спасательных судна «Меркурий», «Импульс» и «Александр Сизонцев» прибудут к месту происшествия в 21:30.

По данным ТАСС, танкер шел пустым, взрыв, предположительно, произошел из-за остаточных паров топлива.

По данным сервиса Vessel Finder , позволяющим отслеживать перемещения судов в режиме реального времени, танкер «Генерал Ази Асланов» направлялся из Керчи в Ростов-на-Дону, куда должен был прибыть в 6:00 25 октября. Владельцем судна значится турецкая компания Palmali Shipping Agency, танкер был построен в Турции в 2005 году, но ходил под российским флагом. Порт приписки судна — Таганрог.

ДОПОЛНЕНО: Четыре человека остаются на борту танкера.

От оперативного дежурного новороссийского Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на нефтяном танкере произошел пожар в акватории Азовского моря. По предварительной информации, танкер пустой. На борту было 13 человек экипажа. В настоящее время шесть человек спасены, четыре человека остались на борту, три человека находятся за бортом. К месту направлены три спасательных судна. На месте находится проходившее мимо судно «Братск», — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.