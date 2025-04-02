В Азовском море стало больше креветок

Популяция креветок в Азово-Черноморском бассейне выросла в 30 раз за последние 10 лет, сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
В связи с повышением уровня солености в Азовском море сложились благоприятные условия для обитания креветок, рапанов, скафарки и мидии, – сообщили в институте.
Согласно данным ученых, рекомендованный вылов морских обитателей увеличился с 30 до 456 тонн. А благодаря повышенному температурному фону удалось начать промысел раньше – в первой декаде января.
По состоянию на 20 марта наибольший вылов креветки наблюдался в Северном Приазовье, где добыли около 89% общего вылова по Азовскому морю. Наибольшие уловы фиксируются в Запорожской области в Утлюкском лимане и Обиточном заливе.
Специалисты также отметили, вылов креветок в 2025 году превышает прошлогодний в 5-6 раз.
источник: РИА Новости Крым
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