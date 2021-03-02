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В Бахчисарае 40-летний местный житель получил 6,5 лет колонии за покушение на убийство
Фото: province.ru

В Бахчисарае 40-летний местный житель получил 6,5 лет колонии за покушение на убийство

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:26 02.03.2021

В Бахчисарае суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в середине августа прошлого года в одной из квартир г. Бахчисарая во время распития компанией спиртных напитков между подсудимым и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил противника ножом в область грудной клетки, — рассказали в прокуратуре РК.

Раненому  удалось покинуть место конфликта, а хозяин квартиры продолжил распивать алкоголь. К счастью, потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, он остался жив. А вот «негостеприимного хозяина» арестовали, а теперь и осудили. Наказание – достаточно строгое.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, которое осуждённый будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

По иску прокурора мужчине придётся возместить расходы, затраченные на лечение потерпевшего, в сумме свыше 50 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В Бахчисарае 40-летний местный житель получил 6,5 лет колонии за покушение на убийство

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