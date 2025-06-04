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В Бахчисарае аферисты обидели пенсионерку - "увели" 600 тысяч рублей
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Бахчисарае аферисты обидели пенсионерку — «увели» 600 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:30 04.06.2025

В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району поступило заявление от внучки 75-летней жительницы одного из сел о мошеннических действиях в отношении её бабушки. По словам заявительницы, неизвестные лица, воспользовавшись психологическим воздействием, сообщили пожилой женщине ложную информацию о ДТП с участием ее дочери и потребовали передачу денежных средств для «избежание уголовной ответственности». В результате преступных действий пенсионерка передала неизвестному свои сбережения в размере 600 000 рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Бахчисарайскому району в кратчайшие сроки установлен подозреваемый, выступивший курьером в данной мошеннической схеме. Им оказался 18-летний житель г. Севастополя, который пояснил, что в мессенджере «Телеграмм» нашел подработку. По заданию куратора он приехал по месту жительства потерпевшей, забрал у доверчивой пенсионерки денежные средства, из которых 10 тысяч забрал в счет оплаты своей работы, остальные деньги перевел на указанный куратором счет, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Полиция предупреждает: остерегайтесь мошенников! Если вам звонят неизвестные и сообщают, что «ваш родственник попал в ДТП», немедленно прекратите разговор – это мошенники! Предупредите своих близких, особенно пожилых людей, о подобных схемах обмана. Будьте бдительны! Не дайте обмануть себя и своих близких.

источник: пресс-служба МВД России в Крыму 

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