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В Бахчисарае благоустраивают две общественные территории

В Бахчисарае благоустраивают две общественные территории

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 04.03.2025

В текущем году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» ведутся работы по благоустройству территории общего пользования по ул. Гагарина и ул. Советская в Бахчисарае.

В сквере Гагарина подключены все коммуникации: уличное освещение, водопровод и вывод электричества для монтажа камер видеонаблюдения. Выполнены работы по установке бордюрного камня, ведутся работы по подсыпке плодородного грунта. Следующим этапом станет укладка тротуарной плитки. В сквере появится новое уличное освещение, обновят лавочки и смонтируют детскую и спортивную площадку.

На общественной территории по ул. Советская также проложено освещение и видеонаблюдение, проведена укладка большей части бордюрного камня и ведутся работы по мощению плиточного покрытия. Силами подрядной бригады также будут проведены работы по укладке асфальта. Совсем скоро общественная территория станет новой точкой притяжения, удобным и красивым местом отдыха, где жители и гости Бахчисарая смогут разнообразить свой досуг. На территории проведут озеленение, установят малые архитектурные формы в виде скамеек и урн.

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Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на улучшение городской среды и благоустройство, увеличение доли городов с благоприятной средой, а также развитие инфраструктуры, общественных пространств для жителей.

В рамках реализации регионального проекта в текущем году в Республике Крым будут благоустроены 77 общественных пространств, в том числе 2 территории – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

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