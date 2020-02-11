В Бахчисарае директора местного МУПа подозревают в получении взятки

Директору МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие» предъявлено обвинение в получении взятки и присвоении вверенного имущества. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома. Предъявлено обвинение в получении взятки в значительном размере и присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием своего служебного положения, а равно — в крупном размере (ч.2 ст.290, ч.3 ст.160 УК РФ).

Следственным отделом по Бахчисарайскому району установлено, что директор МУП, будучи председателем комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора аренды и договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, потребовал у доверенного лица предпринимателя взятку за содействие в участии бизнесмена в аукционе на право заключения договора аренды и последующего заключения указанного договора. 27 января текущего года в салоне автомобиля он получил от представителя предпринимателя 150 тысяч рублей, — рассказали в Следкоме.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Сразу после получения взятки директор МУП был задержан сотрудниками силового ведомства.

Учитывая, что задержанный, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, уголовное дело в отношении него возбуждалось лично исполняющим обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, — уточнили в Следкоме.

Также сотрудниками следственного отдела по Бахчисарайскому району во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю установлено, что в мае 2018 года директор МУП потребовал от главного бухгалтера предприятия найти лицо для фиктивного трудоустройства человека и последующего начисления ему заработной платы, что и было сделано. В результате, в период с июня 2018 по июль 2019 директор МУП присвоил начисляемую заработную плату фиктивному работнику в крупном размере, а именно – на сумму свыше 280 тысяч рублей.

В настоящее время по ходатайству следствия фигурант уголовного дела судом заключен под стражу.

Следственным отделом по Бахчисарайскому району организованы все необходимые следственные и иные процессуальные действия для проведения всестороннего объективного расследования и установления обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.