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В Бахчисарае и Бахчисарайском районе открылись два новых детских сада

В Бахчисарае и Бахчисарайском районе открылись два новых детских сада

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 03.09.2020

В Бахчисарае открыт детский сад «Улыбка» на 260 мест. Как сообщает пресс-служба Госсовета РК, в церемонии открытия детского дошкольного учреждения принял участие спикер крымского парламента Владимир Константинов.

В Бахчисарае и Бахчисарайском районе открылись два новых детских сада

Он отметил, что детский сад «Улыбка» — современный, теплый и безопасный. Владимир Константинов подарил игрушки и спортивный инвентарь. Дошкольное образовательное учреждение построено на средства Федеральной целевой программы. Оно рассчитано на 260 детей и 13 возрастных групп.

В Бахчисарае и Бахчисарайском районе открылись два новых детских сада

В регионе проделана большая работа по дошкольному воспитанию. Есть проекты, которые еще находятся в стадии строительства. Хочу отметить, что за шесть лет в Крыму произошли колоссальные изменения в сфере дошкольного образования. Реконструируются существующие и строятся новые современные детские сады. Это очень большое завоевание всей крымской власти. Сегодня каждая семья, планирующая ребенка, может смело рассчитывать на то, что он пойдет в детский сад. Через несколько лет в Крыму вопрос с местами в дошкольных образовательных учреждениях будет решен в полном объеме, — сказал Владимир Константинов.

В Бахчисарае и Бахчисарайском районе открылись два новых детских сада

Слова парламентария подтверждает и открытие нового модульного детсада в селе Соколином, Бахчисарайского района. Модуль рассчитан на 100 мест и четыре возрастных группы, его будут посещать дети из сел Соколиное, Аромат, Плотинное, Зеленое, Нагорное и Счастливое.

В Крыму программа по развитию и реконструкции дошкольного образования идет к завершению. Подчеркну, что это благодаря совместной профессиональной, слаженной работе федеральной, региональной и местной власти, — подчеркнул глава Госсовета Республики.

В Бахчисарае и Бахчисарайском районе открылись два новых детских сада

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

 

В Бахчисарае и Бахчисарайском районе открылись два новых детских сада

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