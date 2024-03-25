В Бахчисарае мальчонка попался в «ловушку» на автоэстакаде

Накануне в службу спасения поступила информация о том, что в г. Бахчисарае необходима помощь ребенку. Его нога застряла в металлической решетке автоэстакады.
К месту происшествия выехали сотрудники Бахчисарайского АСО. По прибытии спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали металлические перекладины и освободили ногу ребенка. После этого сотрудники МЧС Республики Крым оказали ему первую помощь, наложив шину на травмированную конечность, и доставили в медучреждение, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112». Берегите себя и своих близких!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МЧС России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МЧС России в Крыму