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В Бахчисарае мальчонка попался в «ловушку» на автоэстакаде

В Бахчисарае мальчонка попался в «ловушку» на автоэстакаде

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:25 25.03.2024

Накануне в службу спасения поступила информация о том, что в г. Бахчисарае необходима помощь ребенку. Его нога застряла в металлической решетке автоэстакады.

К месту происшествия выехали сотрудники Бахчисарайского АСО. По прибытии спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали металлические перекладины и освободили ногу ребенка. После этого сотрудники МЧС Республики Крым оказали ему первую помощь, наложив шину на травмированную конечность, и доставили в медучреждение, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В Бахчисарае мальчонка попался в "ловушку" на автоэстакаде

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112». Берегите себя и своих близких!

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