В Бахчисарае подвели итоги реализации нацпроектов

В Бахчисарайской детской музыкальной школе в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» поставлено новое оборудование, музыкальные инструменты и учебно — методическая литература. Перечень нового парка музыкальных инструментов и оборудования достаточно обширен: струнно-смычковые инструменты, классическая гитара, пианино, деревянные духовые инструменты, ударные и клавишные народные инструменты. Также приобретены комплектующие для музыкальных инструментов, интерактивное оборудование (экраны, интерактивные и мультимедийные комплекты), банкетки для пианино и кресла в концертный зал. Модернизация музыкальной школы теперь привлекает ещё больше детей и взрослых к культурно-образовательной деятельности учреждения, предоставляя им возможность раскрыть творческий потенциал и продемонстрировать свои таланты.

В 2023 году в нормативное состояние приведено искусственное дорожное сооружение на автомобильной дороге регионального значения к городу Бахчисараю от а/д Таврида, общей протяжённостью 40 пог м.

В 2024 году участником нацпроекта «Производительность труда» стал Бахчисарайский цементный завод. Рабочие предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций работали над оптимизацией производства. За это время, благодаря внедрению инструментов бережливого производства, там удалось достичь устойчивого роста по всем показателям. За 6 месяцев реализации пилотного проекта на предприятии снизилось время протекания процессов на 29%, увеличилась выработка на 17% и на 26% снизились объёмы незавершенного производства. Экономический эффект от реализованных мероприятий и улучшений составил 18,5 млн руб. Предприятие уже приступило к самостоятельному тиражированию приобретенных знаний на других участках производства.

Кабинеты цифровых технологий естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» открылись в 3 школах Бахчисарая по нацпроекту «Образование». Теперь учащимся данных школ доступны ведущие образовательные технологии, учебные и научные материалы. «Точка роста» стала важной частью общественного пространства, расширяя возможности для предоставления качественного современного образования школьникам, помогая им всесторонне развиваться и открывать для себя новые возможности.

Для занятий физической культурой и спортом в рамках нацпроекта «Демография» в Бахчисарае благоустроили 8 новых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом.

На грантовые средства благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» проведена закупка костюмов и оборудования: микрофоны, наушники, зарядные системы и пр. для обеспечения работы экскурсионного маршрута Бахчисарай – Ялта – Симферополь.

В полном объеме реализуются в г. Бахчисарай задачи по благоустройству в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». С 2019 года благоустроено 14 общественных территорий и игровых площадок. В 2024 году выполнен капитальный ремонт сквера напротив здания администрации города. Осуществлены работы по освещению и видеонаблюдению территории, обустройству и мощению тротуарной плиткой пешеходных зон, обустройству полива для зеленых насаждений, установке пергол и навигационного стенда, скамеек, урн.

Ранее, в 2023 году проведено масштабное обновление площади Ленина. Долгожданный ремонт по обновлению площади включил в себя реставрацию фонтана, установку различного типа новых фонарей и светильников. Установлены малые архитектурные формы, уложено новое плиточное покрытие и смонтированы навесы с прочными опорами, внутри которых установлены подвесные качели. Выполнено обустройство газонов и проведены работы по высадке зелёных насаждений, оборудован автополив зеленых зон, смонтирована скейт-площадка и оборудование сцены, что вместе с остальными новыми элементами оживило привычный вид городской площади.

Национальные проекты меняют жизнь крымчан к лучшему. Они охватывают все важнейшие сферы, реализуются во всех городах и районах республики. И можно с уверенностью говорить, что на практике доказали свою востребованность.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)