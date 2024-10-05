В Бахчисарае презентуют выставку похищенных нацистами ценностей

Выставка ценностей, похищенных нацистами в годы оккупации Крыма и возвращенных по реституции в 2009 году, станет одной из центральных в открывающемся после реставрации здания гарема в ханском дворце в Бахчисарае. Открытие запланировано на конец 2024 года, сообщила

Реставрационные работы в ханском дворце — единственном образце крымскотатарской архитектуры, относящегося к XVI-XVIII векам, начались в 2020 году, их планируют завершить в 2025 году. Общий объем финансирования, выделенный на ремонт, реставрацию дворцового ансамбля Ханского дворца составляет 3,6 млрд рублей. Всего отреставрировано 10 из 16 объектов дворца.

В конце года планируем открыть несколько экспозиций в помещении, где при крымских ханах находился гарем. Он уже отреставрирован, и мы приступаем к его наполнению экспонатами. Впервые в российском Крыму будет представлена коллекция этнографических предметов, похищенных в годы Великой Отечественной войны и возвращенных Бахчисарайскому дворцу-музею Венским музеем этнологии по программе реституции в 2009 году, — сообщила Сейтумерова.

По ее словам, коллекцию составляют ювелирные изделия XVIII — начала XX века: серебряные пояса, позолоченная лента, женский головной убор — фес с серебряным навершием, свадебные мужские пояса, кисеты, манжеты для женских платьев, подвязки для носков с позолотой, декоративные полотенца для украшения дома, культовые предметы крымских караимов, а всего 65 предметов.

Семейные ценности

В двух из трех комнат дошедшего до наших дней корпуса бывшего гарема разместятся экспозиции, посвященные семейным ценностям в мусульманской семье — как крымских правителей, так и простых жителей.

«Гарем не значит место сладострастия, как многие считают. Это была самая безопасная для семьи и самая закрытая от чужих глаз территория в ханских покоях, где жили матери, жены, сестры, дочери ханов, у которых тоже был свой быт. Поэтому через предметы обихода мы хотим донести до людей, насколько важна семья, как в ней выстраивались отношения, как жили крымские татары», — отмечает Сейтумерова.

Среди экспонатов — старинные ковры, золотая вышивка, женская, детская и мужская одежда, предметы из металла: кувшины, подносы, подсвечники, фонари.

Она рассказала, что у крымских ханов было особое отношение к женщине, она обладала достаточно большими правами, к ней прислушивались мужчины. Матери, жены, старшие сестры хана были советниками правителя, носили титул анабеим, что означает мать-госпожа. С ней обсуждали государственные вопросы, в том числе и внешней политики. Сохранились письма, когда ханские жены обращались напрямую к правителям Москвы и Польши, то есть вели дипломатическую работу. Мать-госпожа принимала участие в заседаниях государственного совета (дивана) ханства и имела право голоса.

О дворце

Бахчисарай переводится как «дворец в саду», дворец и дал затем название городу. Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке, общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая паркового комплекса, сейчас — не более 4 га. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства в XVI-XVIII веках. Дворец в разное время подвергался неоднократно разграблению и разрушениям. Не дошли до нашего времени зимний дворец, три из четырех гаремных корпусов, пять мраморных бань, разворована дворцовая утварь.