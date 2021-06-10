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 В Бахчисарае выходит на городской маршрут новый автобус
Фото: минтранс РК

В Бахчисарае выходит на городской маршрут новый автобус

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:11 10.06.2021

С 10 июня, выполняя поручение Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, Министерством транспорта РК  и администрацией Бахчисарая проработан вопрос о выпуске на городской маршрут №5 «ул. Подгородняя Больница – ул. Подгородняя» нового автобуса марки «ПАЗ».

В схеме движения по данному маршруту учтены предложения и пожелания жителей Бахчисарая, а график составлен с учетом расписания движения пригородных поездов и междугороднего транспорта, — отметил заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко.

Автобус работает на газомоторном топливе, пассажировместимость -до 60 человек. Оборудован видеокамерами, кондиционером, спутниковой системой ГЛОНАСС и валидаторами, а также пандусом и имеет место для перевозки маломобильных групп населения.

В Бахчисарае выходит на городской маршрут новый автобус

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