 В Бахчисарае выходит на городской маршрут новый автобус

С 10 июня, выполняя поручение Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, Министерством транспорта РК и администрацией Бахчисарая проработан вопрос о выпуске на городской маршрут №5 «ул. Подгородняя Больница – ул. Подгородняя» нового автобуса марки «ПАЗ».
В схеме движения по данному маршруту учтены предложения и пожелания жителей Бахчисарая, а график составлен с учетом расписания движения пригородных поездов и междугороднего транспорта, — отметил заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко.
Автобус работает на газомоторном топливе, пассажировместимость -до 60 человек. Оборудован видеокамерами, кондиционером, спутниковой системой ГЛОНАСС и валидаторами, а также пандусом и имеет место для перевозки маломобильных групп населения.
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