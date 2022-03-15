реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В Бахчисарае задержали мужчину — крал деньги из терминалов, расположенных на автомойках

crimeapress_news



реклама в крыму
В Бахчисарае задержали мужчину - крал деньги из терминалов, расположенных на автомойках
фото: pxhere.com

В Бахчисарае задержали мужчину — крал деньги из терминалов, расположенных на автомойках

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:05 15.03.2022

Сотрудниками ОМВД России по Бахчисарайскому району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении серии краж денежных средств из терминалов, расположенных на автомойках самообслуживания в городе Бахчисарай.

Им оказался 33-летний местный житель, который ранее на этих объектах работал администратором. Злоумышленник, имея ключ, подходящий к терминалам, и зная их устройство, неоднократно в ночное время приезжал на мойки на автомобиле, вскрывал терминалы и похищал деньги в сумме от 5 до 15 тысяч рублей. Общий ущерб, причиненный владельцу автомоек, составил более 30 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище).

Узнайте больше:  В Севастополе подвели итоги рейда "Неплательщик"

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В сотрудничестве с гражданами полиция эффективнее принимает действенные меры по предупреждению и пресечению преступлений. Не оставайтесь в стороне, если Вы стали свидетелем какого-либо неправомерного происшествия или узнали информацию о готовящемся или совершенном преступлении. Сообщите об этом по телефону территориального отдела полиции. Помните, что от Вашего немедленного сообщения зависит пресечение преступления и задержание лиц, совершивших противоправные деяния, — подчёркивают правоохранители.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.