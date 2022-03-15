В Бахчисарае задержали мужчину — крал деньги из терминалов, расположенных на автомойках

Сотрудниками ОМВД России по Бахчисарайскому району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении серии краж денежных средств из терминалов, расположенных на автомойках самообслуживания в городе Бахчисарай.

Им оказался 33-летний местный житель, который ранее на этих объектах работал администратором. Злоумышленник, имея ключ, подходящий к терминалам, и зная их устройство, неоднократно в ночное время приезжал на мойки на автомобиле, вскрывал терминалы и похищал деньги в сумме от 5 до 15 тысяч рублей. Общий ущерб, причиненный владельцу автомоек, составил более 30 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.