В Бахчисарае задержали мужчину — крал деньги из терминалов, расположенных на автомойках

Сотрудниками ОМВД России по Бахчисарайскому району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении серии краж денежных средств из терминалов, расположенных на автомойках самообслуживания в городе Бахчисарай.
Им оказался 33-летний местный житель, который ранее на этих объектах работал администратором. Злоумышленник, имея ключ, подходящий к терминалам, и зная их устройство, неоднократно в ночное время приезжал на мойки на автомобиле, вскрывал терминалы и похищал деньги в сумме от 5 до 15 тысяч рублей. Общий ущерб, причиненный владельцу автомоек, составил более 30 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище).
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В сотрудничестве с гражданами полиция эффективнее принимает действенные меры по предупреждению и пресечению преступлений. Не оставайтесь в стороне, если Вы стали свидетелем какого-либо неправомерного происшествия или узнали информацию о готовящемся или совершенном преступлении. Сообщите об этом по телефону территориального отдела полиции. Помните, что от Вашего немедленного сообщения зависит пресечение преступления и задержание лиц, совершивших противоправные деяния, — подчёркивают правоохранители.
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