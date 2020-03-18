В Бахчисарае задержали наркосбытчика

Сотрудниками ОМВД России по Бахчисарайскому району совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний местный житель, который занимался незаконным сбытом наркотического средства каннабис (марихуана) в Бахчисарае.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступник признал свою вину, написал явку с повинной. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.