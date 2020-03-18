Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В Бахчисарае задержали наркосбытчика

crimeapress_news

В Белогорске полицейские задержали водителя, скрывшегося с места ДТП

В Бахчисарае задержали наркосбытчика

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 17:35 18.03.2020

Сотрудниками ОМВД России по Бахчисарайскому району совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний местный житель, который занимался незаконным сбытом наркотического средства каннабис (марихуана) в Бахчисарае.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступник признал свою вину, написал явку с повинной. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В Бахчисарае задержали наркосбытчика

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.