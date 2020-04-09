В Бахчисарае задержаны «закладчики» наркотических средств

В Бахчисарае оперативники задержали 18-летнего жителя соседнего с Крымом государства. Молодой человек подозревается в незаконном сбыте наркотических средств путем тайниковых операций. Стражи порядка уличили его в момент размещения «закладок» в неприметных местах на улицах Бахчисарая.

На момент задержания сбытчик уже успел разложить около 60 пакетиков в запрещенными веществами, еще около 150 свертков с наркотиками у него находилось при себе. Благодаря усилиям полицейских во дворы и на улицы не попали каннабис (марихуана), эфедрон, а также психотропное вещество амфетамин.

В ходе неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник действовал в сговоре с 21-летним земляком, который в короткие сроки также был задержан. В ходе обыска по месту временного проживания молодых наркосбытчиков были изъяты расфасованные пакеты с несколькими видами наркотиков в большом количестве, а также электронные весы. Молодые люди пояснили, что данные вещества они приготовили с целью дальнейшего сбыта на территории Республики Крым, — сообщили в МВД по РК.

Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а» и «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ ( покушение на незаконный сбыт пересылка наркотических средств, психотропных веществ организованной группой, в крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: МВД по РК.