В Бахчисарае завершается ремонт парка «Севастопольских курсантов»

В Бахчисарае капитальный ремонт парка «Севастопольских курсантов» подходит к завершающей стадии. Обновление объекта проходит в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Уже сегодня пристальное внимание жителей и гостей Бахчисарая привлекает к себе новый парк.

В настоящее время специалистами подрядной организации выполнены работы по укладке тротуарной плитки, проведены инженерно-коммуникационные сети водоообеспечения для полива зеленых насаждений, установлены две детские площадки, уложен асфальт на площади 1500 кв. метров под парковку. Специалистам остается установить еще один игровой комплекс для детей от 3 до 10 лет, уложить бесшовное резиновое покрытие, после чего будет проведена генеральная уборка всей территории. Готовность объекта составляет 95%. Ориентировочная дата завершения всех работ 25 июля 2021 года, — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Кроме того, за счет средств городской администрации будет завезен грунт и проведено озеленение территории.

С полным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году можно ознакомиться по ссылке и увидеть их на карте Крыма по адресу .