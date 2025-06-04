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В Бахчисарае завершают строительство 168-квартирного дома для репатриантов
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Бахчисарае завершают строительство 168-квартирного дома для репатриантов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:22 04.06.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк посетил строительную площадку 168-квартирного жилого дома на улице Мира в городе Бахчисарае, предназначенного для репатриантов.  Во время осмотра Председатель Правительства отметил, что объект находится на высокой стадии готовности и подходит к завершению.

Новый жилой дом планируется сдать в эксплуатацию в конце августа. Это событие станет настоящим праздником для семей, которые с нетерпением ждут возможности получить свое жилье, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

Строительство жилого комплекса реализуется в рамках Государственной программы по обеспечению межнационального согласия в Республике Крым – «Реализация государственной национальной политики».

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Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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