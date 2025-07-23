В Бахчисарае завершили благоустройство сквера по улице Гагарина

Силами подрядной бригады, в сквере выполнены работы по проведению система автополива, электрификация, видеонаблюдение, укладке тротуарной плитки и асфальта. Осуществлена установка детской и спортивной игровых площадок, нового уличного освещения, а также малых архитектурных форм.

Новый сквер на улице Гагарина доступен для посещения и уже приобрёл новую популярность у горожан. Сейчас здесь можно увидеть, как местные жители гуляют среди зелёных аллей, занимаются спортом, отдыхают на лавочках и наслаждаются летними вечерами в уютной атмосфере. Теперь бахчисарайцы обрели ещё одно любимое место для отдыха и приятного времяпровождения.

В рамках реализации проекта по благоустройству в 2025 году в республике будут благоустроены 77 общественных пространств, в том числе 2 территории – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Ознакомиться с полным перечнем общественных территорий, где ведутся работы по благоустройству на 2025 год, можно по ссылке.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)