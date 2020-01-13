В Бахчисарайском музее-заповеднике презентуют выставку Владиславы Турской «Остров Крым»

Персональная выставка Владиславы Турской «Остров Крым» будет открыта 16 января в Художественном музее Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.

На выставке посетители музея увидят совершенно новые произведения, ранее не представленные на других персональных экспозициях талантливой крымской художницы. Экспозицию выставки составляют тридцать семь работ, выполненные в жанре пейзажной и натюрмортной живописи из циклов «Пейзажи Крыма» и «Богатство натюрморта», основной темой которых является выражение на холсте посредством уникальной палитры красок безграничной любви автора к жизни, родному краю, природе и многообразию Крыма, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.