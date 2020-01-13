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В Бахчисарайском музее-заповеднике презентуют выставку Владиславы Турской "Остров Крым"
иллюстрация: пресс-служба Минкультуры РК

В Бахчисарайском музее-заповеднике презентуют выставку Владиславы Турской «Остров Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 18:31 13.01.2020

Персональная выставка Владиславы Турской «Остров Крым» будет открыта 16 января в Художественном музее Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.

На выставке посетители музея увидят совершенно новые произведения, ранее не представленные на других персональных экспозициях талантливой крымской художницы. Экспозицию выставки составляют тридцать семь работ, выполненные в жанре пейзажной и натюрмортной живописи из циклов «Пейзажи Крыма» и «Богатство натюрморта», основной темой которых является выражение на холсте посредством уникальной палитры красок безграничной любви автора к жизни, родному краю, природе и многообразию Крыма, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Также среди предметов экспонирования представлены морские пейзажи и этюды ранних периодов творчества художницы.

В Бахчисарайском музее-заповеднике презентуют выставку Владиславы Турской "Остров Крым"

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