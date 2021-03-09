В Бахчисарайском районе двое парней вырубили 40 кустарников можжевельника

Министр внутренних дел по Республике Крым взял на личный контроль расследование факта незаконной вырубки реликтовых деревьев можжевельника в Бахчисарайском районе на территории лесничества вблизи села Красный Мак.

Сотрудниками ОМВД России по Бахчисарайскому району в лесном массиве задержаны местные жители в возрасте 20 и 21 год, которые незаконно спилили около 40 кустарников можжевельника. Мероприятие по задержанию злоумышленников проводилось совместно с сотрудниками управления лесного хозяйства Бахчисарайского района. Задержанные были застигнуты на месте преступления с уже напиленными бревнами. Подозреваемые пояснили, что из-за нехватки денег договорились между собой совершить спил можжевельника и не учли, что уничтоженные ими деревья и кустарники являются ценными реликтовыми видами флоры. Вместе с тем, крымский можжевельник выступает уникальным растением, влияющий на оздоровление экологии, который уже на протяжении многих лет является символом природы полуострова, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму.

В настоящее время проводится доследственная проверка. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Один из задержанных ранее был неоднократно судим за совершение краж.

Полиция призывает всех граждан незамедлительно сообщать о фактах вырубки лесных насаждений по телефону 102. Это поможет уберечь уникальную природу Крыма, наши богатые зелёные леса и привлечь к ответственности злоумышленников.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму