В Бахчисарайском районе лесной пожар тушили двое суток

9 августа, в 17:40 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе с. Тенистое, в Бахчисарайском районе произошло возгорание в лесной местности.

Центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб. Всего в тушении пожара задействована группировка сил и средств в количестве: от РСЧС — 159 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС – 60 человек и 18 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сегодня в чрезвычайном ведомстве подытожили: по состоянию на 17:00 11 августа пожар ликвидирован на площади 36,29 гектаров. Тушение лесного пожара заняло двое суток.