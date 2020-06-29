В Бахчисарайском районе на складе горел автомобиль

Пожар в Бахчисарайском районе произошёл в с. Скалистое — на складе вспыхнул автомобиль «Volkswagen».

Сотрудники пожарной охраны провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В течение 20 минут пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты. Огнем уничтожена задняя часть автомобиля на площади 6 квадратных метров, — цитирует пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму.

В чрезвычайном ведомстве подчёркивают: возгорание автомобиля является одним из чрезвычайно опасных происшествий, ведь из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов, входящих в конструкцию машины, пожар распространяется за считанные минуты. Последствиями этого могут быть значительные повреждения автомобиля или его полное уничтожение. Кроме того, огромной опасности подвергается жизнь водителя и пассажиров. Поэтому каждый автомобилист должен быть крайне внимательным при движении по дорогам полуострова, чтобы не допускать подобных происшествий, а также следить за исправностью своего транспортного средства.

МЧС Республики Крым сообщает:

В случае возникновения ситуации возгорания в автомобиле действовать необходимо быстро и четко, не поддаваясь панике и следуя определенному алгоритму:

если возгорание произошло во время движения, нужно остановиться, прижавшись к обочине. Затем выключить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз. Далее вывести всех пассажиров из салона и забрать документы. Но не задерживаться внутри машины более чем на полторы минуты. В ситуации, когда возгорание случилось в гараже или другом закрытом помещении, нужно попытаться вытолкнуть транспортное средство наружу;

следующим шагом должно быть определение очага пожара. Он может находиться под капотом. Тогда открывать его стоит со всей осторожностью, ведь получив приток воздуха, пламя многократно усилится. Отчего возникает опасность получить сильные ожоги рук и лица. Если огонь охватил бензобак, следует незамедлительно удалиться на безопасное расстояние. Ведь в любую секунду может прогреметь взрыв;

оценив степень возможной опасности, и вызвав сотрудников противопожарной службы, необходимо приступить к ликвидации возгорания при помощи первичных средств пожаротушения. К ним относится огнетушитель, песок, плотное покрывало. Огнетушитель направляют на очаг пламени, затем открывают клапан запорного устройства. От очага нужно находиться на расстояние струи, подходя с наветренной стороны. Надо стремиться отрезать огонь от основного источника. Также можно засыпать очаг песком или накрыть плотным покрывалом.

Проводить эти меры стоит до тех пор, пока положение не стало критичным. Если возникла угроза здоровью или жизни, следует немедленно отойти от горящей машины на безопасное расстояние.

Чтобы избежать подобного, нужно содержать электрооборудование машины в надлежащем состоянии, следить за исправностью топливной системы двигателя. Не оставлять посторонних вещей в моторном отсеке и перевозить легко воспламеняющиеся вещества лишь в полностью герметичных емкостях.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону «101» или «112»