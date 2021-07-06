В Бахчисарайском районе подтопленных помещений больше нет

Из 108 подтопленных помещений в Бахчисарайском районе вода сошла самостоятельно в 38 случаях, осуществлена откачка оставшихся 70 помещений.

На данный момент подтопленные помещения отсутствуют. Работы по откачке воды из подвальных помещений частных домовладений и комиссионное обследование объектов Бахчисарайского района полностью завершены, — рассказал глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра, общая группировка сил и средств от РСЧС по сравнению со вчерашним днём увеличилась на 420 человек и составляет 1583 человека и 292 единицы техники.

Электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение в пострадавших муниципальных образованиях восстановлено по штатной схеме, — сказал Юрий Гоцанюк.

В ГУ МЧС России по РК подтвердили: ситуация стабильная, угрозы населению нет. В подтопленных селах очищено 6 897 кв. метров территории от мусора. Вывезено почти 200 кубометров мусора и каменно-песочной смеси. Расчищено 15 км русел рек. Проведена сушка 14 объектов, общей площадью 280 кв. метров.

Силами ГУП РК «Крымавтодор» проведены мероприятия по расчистке дорожного полотна на автодороге местного значения «Соколиное – Ай-Петри». Убрано 120 кубометров селевой массы.