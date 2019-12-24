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В Бахчисарайском районе пожарные тушили склад и автомобиль
Фото: МЧС РК

В Бахчисарайском районе пожарные тушили склад и автомобиль

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:34 24.12.2019

В понедельник, в 17:23, на пульт крымских спасателей поступила информация о возгорании легкового автомобиля в неэксплуатируемом здании в пгт. Куйбышево (в Бахчисарайском районе).

По прибытии огнеборцев стало известно, что на территории неэксплуатируемого склада открытым пламенем горит легковой автомобиль «Opel» и бытовой мусор. Существует угроза дальнейшего распространения огня на соседние строения и припаркованные рядом автомобили, — рассказали в МЧС РК.

Сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали огонь в течение 20 минут. К сожалению, в результате возгорания огнем частично уничтожен автомобиль. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников пожарной охраны удалось избежать дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты.

В Бахчисарайском районе пожарные тушили склад и автомобиль

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