В Бахчисарайском районе пожарные тушили склад и автомобиль

В понедельник, в 17:23, на пульт крымских спасателей поступила информация о возгорании легкового автомобиля в неэксплуатируемом здании в пгт. Куйбышево (в Бахчисарайском районе).

По прибытии огнеборцев стало известно, что на территории неэксплуатируемого склада открытым пламенем горит легковой автомобиль «Opel» и бытовой мусор. Существует угроза дальнейшего распространения огня на соседние строения и припаркованные рядом автомобили, — рассказали в МЧС РК.

Сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали огонь в течение 20 минут. К сожалению, в результате возгорания огнем частично уничтожен автомобиль. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников пожарной охраны удалось избежать дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты.