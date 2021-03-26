В Бахчисарайском районе реализуется инвестиционный проект по созданию тепличного комплекса

В Бахчисарайском районе реализуется частный инвестиционный проект по созданию тепличного комплекса на площади 50 га. Министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко в рамках рабочей поездки посетил строительную площадку проекта.

Создание тепличного комплекса — частный инвестиционный проект. На двух участках на сегодняшний момент установлена теплица и в декабре 2020 года были заложены первые саженцы помидоров. Через неделю на предприятии соберут первый урожай овощей. За этот сезон планируется собрать более 400 тонн томатов, которые инвестор реализует на крымских прилавках. Также в планах — расширить производство и модернизировать, — сообщил Дмитрий Шеряко.

Министр также отметил, инвестор оформил льготное кредитование на сумму 62 млн. рублей, а также освоил собственные средства в сумме 80 млн. рублей.

Фото: пресс-служба минэкономразвития РК.