В Бахчисарайском районе «умник» обворовал авто при помощи спецустройства

В полицию в Бахчисарайском районе обратился автовладелец, который сообщил о краже, совершенной из его машины, припаркованной в районе пляжа в селе Угловое.

Стражи порядка установили, что неизвестный с помощью специального электронного считывающего устройства открыл чужую машину и похитил находившиеся в ней денежные средства в сумме 55 000 рублей, хранившиеся в кошельке. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли и задержали подозреваемого – безработного жителя Сочи, ранее судимого за кражу. Оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности, изъято и приобщено к материалам уголвного дела. От мужчины уже получена явка с повинной. По словам задержанного, все деньги он потратил на личные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбудено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении мужчины вынесено мера пресечения — подписка о невыезде.