В Бахчисарайском районе выявлены факты безлицензионного использования артезианских скважин

В Бахчисарайском районе прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства.

Установлено, что несколько муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на территории района, на протяжении длительного времени для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения использовали артезианские скважины без лицензии на пользование недрами, — сообщили в надзорном ведомстве.

С учетом изложенного, прокурор района возбудил в отношении руководителей предприятий дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных ст. 7.5 КоАП РФ).

Рассмотрев возбужденные прокурором дела, министерство экологии и природных ресурсов РК признало должностных лиц виновными в совершении правонарушений с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 31 тыс. руб. каждому.