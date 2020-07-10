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В Бахчисарайском районе выявлены факты безлицензионного использования артезианских скважин
Иллюстрация: Mosgeobur.ru

В Бахчисарайском районе выявлены факты безлицензионного использования артезианских скважин

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 11:07 10.07.2020

В Бахчисарайском районе прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства.

Установлено, что несколько муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на территории района, на протяжении длительного времени для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения использовали артезианские скважины без лицензии на пользование недрами, — сообщили в надзорном ведомстве.

С учетом изложенного, прокурор района возбудил в отношении руководителей предприятий дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных ст. 7.5 КоАП РФ).

Рассмотрев возбужденные прокурором дела, министерство экологии и природных ресурсов РК признало должностных лиц виновными в совершении правонарушений с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 31 тыс. руб. каждому.

В Бахчисарайском районе выявлены факты безлицензионного использования артезианских скважин

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