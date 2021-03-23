В Бахчисарайском районе вынесли приговор парням, «разорившим» терминал и пытавшемся вскрыть банкомат

Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор двум жителям Бахчисарайского района за совершение кражи и умышленное повреждение чужого имущества.

Материалами уголовного дела установлено, что в начале октября 2020 года в ночное время суток молодые люди, которыми оказались ранее судимый 21-летний местный житель, а также 26-летний гражданин Узбекистана, проживающий на территории района, находясь около магазина одного из сел Бахчисарайского района Республики Крым, решили похитить денежные средства из платёжного терминала самообслуживания, прикреплённого к стене магазина. Злоумышленники взяли металлический лом, после чего прошли к терминалу, где один из них остался около магазина наблюдать за окружающей обстановкой, а другой при помощи металлического лома взломал наружные части платёжного терминала, из которого тайно похитил купюроприемник вместе с кассетой стоимостью 20000 рублей, в котором находились деньги в сумме 10400 рублей, после чего подсудимые с места преступления скрылись. Похищенными денежными средствами преступники распорядились по своему усмотрению, — рассказали в пресс-службе Бахчисарайского районного суда.

Этой же ночью подсудимые подошли к металлической двери здания того же магазина, в которую был встроен банкомат, где один из парней остался наблюдать за окружающей обстановкой, а другой также при помощи металлического лома начал взламывать наружное оборудование банкомата, в котором находились принадлежащие ПАО «РНКБ» деньги в сумме 3 883 000.00 рублей. Не получив доступа к денежным средствам снаружи, подсудимые решили проникнуть в подсобное помещение магазина, в котором располагался корпус банкомата. Однако, подсудимые не смогли довести до конца свой преступный умысел, поскольку услышали звук сработавшей сигнализации, после чего скрылись с места совершения преступления. При этом из-за действий подсудимых ПАО «РНКБ» причинен значительный материальный ущерб на сумму 254 324 рублей 70 копеек.

В судебном заседании, один из подсудимых, вину признал частично, второй вину признал полностью, при этом виновность подсудимых подтвердилась в полном объёме предъявленных им обвинений совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.

Приговором Бахчисарайского районного суда Республики Крым молодые люди признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3 — ст. 158 ч. 4 п. «б», ст. 167 ч. 1 УК РФ, одному из них назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, другому – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск удовлетворен полностью. Приговор не вступил в законную силу.