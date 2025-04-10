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В Бахчисарайском Ханском дворце идут реставрационные работы
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Бахчисарайском Ханском дворце идут реставрационные работы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:13 10.04.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк вместе с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алмазом Шаукатовичем Хусаиновым и представителями подрядных организаций осмотрели ход реставрационных работ на объекте культурного наследия «Ханский дворец» в Бахчисарае.

Работы на объекте реализуются в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

На данный момент завершены работы на 8 из 16 объектов ансамбля. В стадии приемки находятся «Соколиная башня», баня «Сары Гюзель», а также библиотечный и конюшенный корпуса. В этом году все они будут переданы в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедника, – отметил Юрий Гоцанюк, подчеркивая значимость проекта для культурного наследия региона. 

Продолжаются работы на четырех других объектах: «Графском корпусе», «Ханской кухне», «Садах и парковых сооружениях» и «Главном корпусе».

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По информации Министерства культуры Республики Крым, до конца 2025 года будет обеспечено завершение работ по реставрации «Главного корпуса», а уже в 2026 году приемка работ в целом по всему ансамблю «Ханский дворец».

По словам Председателя Правительства, подрядными организациями наращиваются темпы работ и количество трудовых ресурсов, что позволит ускорить процесс и ввести в эксплуатацию все объекты в установленные сроки.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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