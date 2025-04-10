В Бахчисарайском Ханском дворце идут реставрационные работы

Продолжаются работы на четырех других объектах: «Графском корпусе», «Ханской кухне», «Садах и парковых сооружениях» и «Главном корпусе».

По информации Министерства культуры Республики Крым, до конца 2025 года будет обеспечено завершение работ по реставрации «Главного корпуса», а уже в 2026 году приемка работ в целом по всему ансамблю «Ханский дворец».

По словам Председателя Правительства, подрядными организациями наращиваются темпы работ и количество трудовых ресурсов, что позволит ускорить процесс и ввести в эксплуатацию все объекты в установленные сроки.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым