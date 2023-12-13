В Бахчисарайском Ханском дворце открыли для осмотра Портал Алевиза

У посетителей Ханского дворца Бахчисарая сейчас есть уникальная возможность оценить промежуточный этап реставрации знаменитого Демир Капу («Железная дверь») или Портала Алевиза. Этот каменный резной портал обрамляет дубовую дверь, покрытую полосами кованого железа в Посольском дворике.

Как пишет Туристический портал Крыма, уникальность памятника в том, что он выполнен венецианским архитектором Алоизио Ламберти да Монтаньяна (Алевиз Фрязин Новый). В Крыму он оказался совершенно случайно во время своего пути в Московию, куда ехал строить храм в Кремле. Вместе с другими мастерами его взял в плен молдавский князь. По просьбе Великого князя Московского Иоанна III его союзник крымский хан Менгли І Герай сумел договориться об освобождении и помог зодчим добраться до границы Московии. Однако целый год, с 1503 по 1504, известный венецианский мастер жил в Крыму и создавал в ханской резиденции свой каменный шедевр.

Демир Капу или Портал Алевиза – самый ранний из датированных памятников дворца. Исследователи предполагают, что его перенесли из первой резиденции хана в Бахчисарае, которая до наших дней не сохранилась.

Удивительный по своей красоте объект выполнен в духе итальянского Ренессанса. Пышность порталу придают резные детали в виде листьев, цветов и нитей жемчуга. Наверху сделаны две надписи, рассказывающие о «владетеле» дворца. В кругу тимпана помещена ханская тамга – символ династии Гераев, — рассказали в музее.

По словам заведующей отделом Музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника Мерьем Сейтумеровой, сейчас художники сняли более поздние слои окраски Портала, закрепили нижний слой и остановились, так как для работы с живописью необходима температура воздуха не ниже +15 градусов. До наступления тепла было принято открыть памятник для осмотра. Завершить реставрацию основных объектов дворца планируют к 2025 году. Процесс будет идти поэтапно.

Очень надеемся, что к лету мы восстановим экспозицию Ханского гарема, откроем Ханскую ложу, Соколиную башню, возможно, и художественный музей вернётся в свои экспозиции в Библиотечном корпусе, и новые выставки будут в Конюшенном корпусе. Конечно, до полного окончания работ придётся потерпеть некоторые неудобства. Где-то шумят строители, где-то копают археологи. Но всё – во благо дворца. В любом случае, музей не останавливает работу и наши посетители видят воочию уникальные по сложности и объёму реставрационные работы, – сообщила Мерьем Сейтумерова.

Сейчас в ходе экскурсии по Ханскому дворцу вы сможете увидеть: План Трамбаро – Ханскую канцелярию – Демир Капу (Портал Алевиза) – Летнюю беседку – Фонтанный дворик – Золотой фонтан – Фонтан слёз; в показе со стороны дворцовой площади: Соколиная башня – Гарем – Зал Дивана – Большая ханская мечеть – Ханское кладбище – дворцовая площадь с двумя выставочными проектами: «Бахчисарай ремесленный город» и «Наука и образование в Крымском ханстве».

Фото: Бахчисарайский историко-культурный музей-заповедник.