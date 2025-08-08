В Бахчисарайском район поднимают останки бойцов Великой Отечественной войны и мирных граждан

Следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю вместе с добровольцами севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» на территории Бахчисарайского района проводят работы по поднятию останков граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны от рук немецко-фашистских захватчиков.
По данным поисковиков, предположительно, найдены захоронения мирных жителей и военнослужащих, расстрелянных в феврале и апреле 1944 года. В этой местности происходили массовые казни жителей Бахчисарайского района за связь с партизанами и подпольную деятельность, а также военнослужащих, которые находились в городской комендатуре города Бахчисарая. Тела убиенных скидывали в траншеи, которые сейчас и вскрывают поисковики вместе с сотрудниками СК России.
Все останки аккуратно изымаются и направляются нами для производства судебно-медицинских экспертиз с целью установления точной причины и периода смерти, – поясняет руководитель третьего отдела криминалистического сопровождения следствия ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Андрей Горюнов. – При некоторых погибших были обнаружены личные вещи, по которым мы можем сделать определенные предварительные выводы – кем были эти граждане.
В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю действует свой поисковый отряд «Патриоты Победы», который оказывает активное содействие поисковым объединениям полуострова в исследовании территорий, где в период Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, в поднятии останков и увековечивании памяти павших красноармейцев, проводятся совместные патриотические и памятные мероприятия.
Общая цель офицеров, поисковиков и всех неравнодушных крымчан – достойно проводить в последний путь героических бойцов, поскольку пока не захоронен последний солдат, война не считается законченной.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
