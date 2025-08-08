Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | В Бахчисарайском район поднимают останки бойцов Великой Отечественной войны и мирных граждан
Новости Республики

В Бахчисарайском район поднимают останки бойцов Великой Отечественной войны и мирных граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:54 08.08.2025

Следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю вместе с добровольцами севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» на территории Бахчисарайского района проводят работы по поднятию останков граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны от рук немецко-фашистских захватчиков.

По данным поисковиков, предположительно, найдены захоронения мирных жителей и военнослужащих, расстрелянных в феврале и апреле 1944 года. В этой местности происходили массовые казни жителей Бахчисарайского района за связь с партизанами и подпольную деятельность, а также военнослужащих, которые находились в городской комендатуре города Бахчисарая. Тела убиенных скидывали в траншеи, которые сейчас и вскрывают поисковики вместе с сотрудниками СК России.

Все останки аккуратно изымаются и направляются нами для производства судебно-медицинских экспертиз с целью установления точной причины и периода смерти, – поясняет руководитель третьего отдела криминалистического сопровождения следствия ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Андрей Горюнов. – При некоторых погибших были обнаружены личные вещи, по которым мы можем сделать определенные предварительные выводы – кем были эти граждане.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю действует свой поисковый отряд «Патриоты Победы», который оказывает активное содействие поисковым объединениям полуострова в исследовании территорий, где в период Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, в поднятии останков и увековечивании памяти павших красноармейцев, проводятся совместные патриотические и памятные мероприятия.

Узнайте больше:  Офицеры СК помогли ветерану труда из Феодосии получить благоустроенное жилье

Общая цель офицеров, поисковиков и всех неравнодушных крымчан – достойно проводить в последний путь героических бойцов, поскольку пока не захоронен последний солдат, война не считается законченной.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x