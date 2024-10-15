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В Бахчисарайском районе будут судить экс-директора МУПа. Что натворила женщина

В Бахчисарайском районе будут судить экс-директора МУПа. Что натворила женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 17:30 15.10.2024

В Бахчисарайском районе бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом по обвинению в совершении служебного подлога и злоупотреблении полномочиями.

Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы. По версии следствия, женщина, являясь директором одного из муниципальных унитарных предприятий района, на котором предусмотрено отбывание наказания в виде обязательных работ, внесла в табели сведения об отбытии осужденным наказания в виде обязательных работ без их фактического выполнения. При этом обвиняемая поручила осужденному мужчине выполнение работ по уборке мусора, переносу строительных материалов на принадлежащем ей земельном участке, — сообщили в прокуратуре РК.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу. Скажете, мол, мелочи жизни… Отнюдь. 42-летняя женщина обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

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