Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Бахчисарайском районе горели двухэтажный дом и гараж
актуально в республике
В Бахчисарайском районе горели двухэтажный дом и гараж
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В Бахчисарайском районе горели двухэтажный дом и гараж

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:33 20.08.2024

19 августа в 12:06 поступило сообщение о пожаре в с. Шевченково. К месту вызова направились сотрудники ПЧ с. Вилино, пгт Почтовое ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по РК.

По прибытии было установлено, что горит двухэтажный частный дом и гараж. Из-за сильного ветра создалась угроза распространения пожара на баню и хозпостройки, находящиеся вблизи. В течение 2 часов огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 120 кв.м. Дальнейшего распространения огня удалось избежать. Пострадавших нет, причина устанавливается, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Всего для тушения пожара было привлечено 9 чел. 3 ед. техники. Из них от ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» 5 чел. 2 ед. техники.

Чтобы избежать пожара в частном доме, следует соблюдать следующие правила:

Узнайте больше:  С 12 по 18 августа жертвами дистанционных мошенников стали 45 крымчан

— регулярно проверяйте электропроводку, исправность выключателей, розеток;
— содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии, подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
— не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;
— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;
— будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей одних без присмотра;
— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112».

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.