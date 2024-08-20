В Бахчисарайском районе горели двухэтажный дом и гараж

По прибытии было установлено, что горит двухэтажный частный дом и гараж. Из-за сильного ветра создалась угроза распространения пожара на баню и хозпостройки, находящиеся вблизи. В течение 2 часов огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 120 кв.м. Дальнейшего распространения огня удалось избежать. Пострадавших нет, причина устанавливается, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Всего для тушения пожара было привлечено 9 чел. 3 ед. техники. Из них от ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» 5 чел. 2 ед. техники.

Чтобы избежать пожара в частном доме, следует соблюдать следующие правила:

— регулярно проверяйте электропроводку, исправность выключателей, розеток;

— содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии, подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

— не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;

— будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей одних без присмотра;

— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112».

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму